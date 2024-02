NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci von 136 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem seit 2020 außergewöhnlich starken Wachstum und dem Anstieg der Barmittel stehe 2024 eine voraussichtlich gedämpftere Entwicklung bevor, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Höhere Steuern und Zinsen sollten belasten, weshalb er seine Schätzungen gesenkt habe. Die historisch niedrige Verschuldung des Bau- und Infrastrukturkonzerns lasse jedoch Spielraum für gewinnbringende Investitionen./tav/edh;