ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen des Autobahn- und Flughafenbetreibers auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Während der Verkehr an den Flughäfen im August stabil geblieben sei, habe sich das Autobahngeschäft leicht abgeschwächt, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tav/tih;