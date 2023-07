ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Das Verkehrsaufkommen an den Flughäfen des Bau- und Infrastrukturkonzerns habe sich im Juni in einem ähnlichen Ausmaß wie im Mai in Richtung des Vor-Corona-Niveaus 2019 erholt, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Diese Erholungsbewegung sollte Vinci im zweiten Halbjahr wieder bis auf das Niveau von 2019 bringen./gl/la;