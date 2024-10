FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Der Autozulieferer sei gut positioniert, um vom Wachstum der Endmärkte in den Bereichen Adas und Interior Experience zu profitieren, schrieb Analyst Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Aufgrund der Herausforderungen in den anderen Geschäftsbereichen und der immer noch sehr schwierigen Endmärkte bleibe er aber an der Seitenlinie./edh/ag;