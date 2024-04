FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo vor Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Wie bei anderen europäischen Autozulieferern werde allgemein erwartet, dass der Jahresbeginn relativ langsam verläuft und in den kommenden Quartalen eine Beschleunigung erforderlich ist, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./la/ajx;