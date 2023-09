NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analystin Delphine Lee reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie italienischer Banken bis 2025. Damit trägt sie vor allem den Auswirkungen einer möglichen neuen Steuer für Banken in Italien Rechnung. Kostensenkungen und geringere Rückstellungen könnten dies nur teilweise abfangen./ajx/ck;