NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 65,80 Euro auf "Buy" belassen. In dieser Woche dürften mit Blick auf Europa vor allem die Daten zum Wirtschaftswachstum (BIP) in Großbritannien und die Verbraucherpreisdaten in der Euroregion und Großbritannien für Anleger in der Bankenbranche interessant sein, schrieb Joseph Dickerson in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Die Aktie der italienischen Unicredit zählt Dickson zu seinen 5 "Top Picks" für 2025. Ihm zufolge spiegelt die aktuelle Bewertung weder das Zukaufpotenzial ausreichend wider, noch das Potenzial der Bank auf "Standalone"-Basis./ck/ag;