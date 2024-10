NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies vor Eckdaten zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Mit seinen Prognosen für den Öl- und Gasproduzenten liege er unter den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das gelte für das Nettoergebnis ebenso wie für die Barmittel./bek/men;