Analysen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Totalenergies von 71 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem etwas schwächeren dritten Quartal des Ölkonzerns habe er seine Prognosen reduziert, schrieb Analyst Henry Tarr in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte glaubt aber, dass die Aktienrückkäufe bis 2025 auf dem derzeitigen Niveau beibehalten werden können und damit eine sehr attraktive Aktionärsrendite von 12 Prozent ermöglichen. Die Aktie bleibt einer seiner "Top Picks" im Sektor./edh/ag;

