ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies nach einer Investorenveranstaltung des Ölkonzerns in Genf auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Veranstaltung habe ihn in seiner Einschätzung bestärkt, dass die Risiken für den Ausblick abgenommen hätten, schrieb Analyst Henri Patricot in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./gl/ajx;