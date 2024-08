NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Wasserstoff-Spezialist habe im dritten Geschäftsquartal in beiden Geschäftsbereichen Stärke gezeigt, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit differenziere sich das Unternehmen in einem herausfordernden Branchenumfeld von den meisten Wettbewerbern./tih/he;