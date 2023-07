thyssenkrupp 7.12 CHF 1.74% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp angesichts gewährter staatlicher Grünstahl-Fördermittel auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Freigabe der Fördermittel durch die EU sei ein positiver Punkt, den er zuletzt schon erwähnt habe, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der zweite sei der vollzogene Nucera-Börsengang. Der neue Konzernchef könnte als nächstes eine Abspaltung der Stahlsparte vorantreiben./tih/gl;

