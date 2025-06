NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tesco nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Die Quartalsresultate der Supermarktkette enthielten wenig Spannendes, schrieb Frederick Wild am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er attestierte den Briten derweil einen guten Start ins Geschäftsjahr./rob/gl/ajx;