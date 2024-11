NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das neue Wachstumsziel für 2024 impliziere eine Abschwächung im vierten Quartal, schrieb Analyst Toby Ogg in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Auch die Billings-Aussichten seien moderater geworden./ag/gl;