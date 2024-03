LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Geschäftszahlen für 2023 und einem Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der Betriebsgewinn (FFO II) habe die Zielsetzungen übertroffen dank den Erträgen in Polen, schrieb Analystin Celine Soo-Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick der Immobiliengesellschaft auf den FFO I in diesem Jahr laufe auf eine Stabilisierung im Jahresvergleich hinaus./bek/tih;