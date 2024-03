LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von TAG Immobilien zwar von 8 auf 11,30 Euro angehoben, die Papiere aber von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analyst Paul May begründet dies in seiner am Montag vorliegenden Studie zur deutschen Wohnimmobilienbranche mit der überdurchschnittlichen Kursentwicklung der TAG-Aktien und der vergleichsweise geringeren AFFO-Rendite (Adjusted Funds From Operations). Den Sektor sieht May insgesamt skeptisch./ag/ajx;