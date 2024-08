NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat TAG Immobilien nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der operative Gewinn (FFO I) im ersten Halbjahr sei trotz einiger Verkäufe nahezu stabil geblieben, schrieb Analystin Stephanie Dossmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der FFO II, der zusätzlich zum FFO I das Verkaufsgeschäft umfasst, sei dank Wohnungsverkäufen in Polen stark gewesen./ck/mis;