NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 168 US-Dollar belassen. Er habe seine Prognosen für das Mobilfunkunternehmen leicht angepasst, schrieb Analyst Jonathan Atkin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem berücksichtige er die Ausgabe von Aktien auf Anweisung durch Softbank./mf/edh;