NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Synlab angesichts des Verkaufs der Aktivitäten in der Schweiz auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Analyst James Vane-Tempest merkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie an, die Vereinbarung falle in eine Zeit, in der es weiterhin um das Interesse des Finanzinvestors Cinven am Labordienstleister gehe./tih/ajx;