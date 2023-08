FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Synlab auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Analyst Jan Koch attestierte dem Labordienstleister in einer am Donnerstag vorliegenden Studie solide Zahlen. So liege der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) um zwei Prozent über seiner Erwartung./bek/nas;