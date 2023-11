ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise nach einer hauseigenen Investorenkonferenz mit einem Kursziel von 111 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Geoff Haire fasste in einer am Montag vorliegenden Studie die Aussagen teilnehmender Unternehmen aus dem Chemiesektor zusammen. Im Fokus habe die Frage gestanden, wann das Volumen in der Branche wieder anzieht. Im Bereich der Konsumentenchemie scheine es, als ob der Lagerabbau am Ende ankomme. Vom Rohmaterial sollte in diesem Bereich kein Inflationsdruck mehr ausgehen./tih/ag;