NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 103 Franken belassen. Angesichts der Umstellung von US-GAAP auf den Rechnungslegungsstandard IFRS 17 habe der weltweit zweitgrößte Rückversicherer positiv überrascht, wenngleich zuvor nicht viele Analysten Schätzungen abgegeben hätten, schrieb der Experte Derald Goh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt lieferten die Schweizer früher als geplant und könnten so ihre Reserven weiter aufbauen./la/gl;