NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re vor einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Er habe unverändert eine positive Haltung zum Rückversicherungsgeschäft, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als weltweit Zweitgrößter in der Branche seien die Schweizer gut gerüstet für eine härtere Gangart in dem Geschäft. Der Aktienkurs sei denen der Wettbewerber in den vergangenen zwei Jahren um rund 20 Prozent hinterhergelaufen./bek/ajx;