FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Swiss Re nach Zahlen zum ersten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 105 auf 122 Franken angehoben. Der Rückversicherer sei mit einem starken Ergebnis in das Jahr und die neue Rechnungslegungswelt gestartet, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schweizer hatten den Rechnungslegungsstandard von US-GAAP auf IFRS 17 umgestellt. Das Gewinnziel für 2024 sei wahrscheinlich vorsichtig formuliert. Die angekündigte konservativere Rückstellungspolitik dürfte zunächst die ausgewiesenen Ergebnisse dämpfen, könne aber mittelfristig zu einer stabileren Ergebnisentwicklung und einer höheren Bewertung der Aktie beitragen./la/he;