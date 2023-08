Swiss Re 87.89 CHF 1.98% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 98 Franken belassen. Der Schweizer Rückversicherer habe beim Konzerngewinn die Markterwartung erfüllt, schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei weiterhin auf einem guten Weg, sein Gewinnziel zu erreichen./la/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2023 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





