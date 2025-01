FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 83 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn sprach in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung von hervorragenden vorläufigen Zahlen, die der Maschinenbauer für die Halbleiterindustrie in der vergangenen Woche vorgelegt hatte. Auch wenn er nicht davon ausgeht, dass Suss die Margensteigerung im vorgelegten Tempo fortsetzen kann, hält er steigende Gewinnerwartungen für gerechtfertigt. Die Erwartung an das Jahr 2025 habe sich wegen des Auftragseingangs im Schlussviertel 2024 deutlich verbessert./ck/ag;