SÜSS MicroTec 37.91 CHF -5.28% Charts

News

Analysen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Süss Microtec von 75 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das Wachstum im Zusammenhang der CoWoS-Technik werde sich 2026 möglicherweise verlangsamen, schrieb Analystin Nicole Winkler in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Hierbei werden mehrere Halbleiter und Komponenten auf einem Träger montiert. Gegenwind gebe es zudem aus China, vor allem im Geschäft mit Fotomasken als Projektionsvorlagen./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2025 / 17:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.