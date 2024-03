FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Südzucker mit "Hold" und einem Kursziel von 11 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Ein attraktives Zuckerpreis-Umfeld sollte dem Zuckerproduzenten das stärkste Geschäftsjahr seit 2012/13 bescheren, schrieb Analyst Niklas Becker in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings dürften die Zuckerpreise ihren Höhepunkt nun hinter sich haben./bek/edh;