NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 66 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ordnete am Donnerstagabend die Auswirkungen der gegenwärtigen Wirtschaftslage und der Zoll-Geschehnisse für die europäische Internetbranche ein. Er setzt vor allem auf Auto1, Ocado und Scout24. Bei allen drei sieht Diebel eine robuste Ergebnisentwicklung und liegt mit seinen Schätzungen über dem Konsens. Bei Ströer rechnet er noch in diesem Jahr mit einem Verkauf von Assam Beauty und veranschlagt einen möglichen Erlös von 4 Milliarden Euro. Hellofresh zählt für ihn momentan indes neben Rightmove zu den Werten, die es zu meiden gilt./ag/gl;