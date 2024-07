NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 87 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Dynamik im Geschäft mit Außenwerbung bleibe hoch, schrieb Analyst Marcus Diebel am Freitagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Im Onlinebereich gebe es aber weiter gewisse Schwächen./ag/tih;