NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 74 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus seinen neuen Schätzungen für das Segment Außenwerbung, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/he;