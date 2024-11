NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer anlässlich der Übernahme von RBL Media auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Dortmund sei bislang die einzige Top-10-Stadt in Deutschland gewesen, in der der Außenwerbekonzern nur auf privaten und nicht auf öffentlichen Grundstücken vertreten war, schrieb Analystin Annick Maas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neben Leipzig und Essen sei Dortmund ein Schwerpunkt von RBL Media und so sollte dieser Zukauf das Portfolioangebot weiter stärken./tih/edh;