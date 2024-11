NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Die Geschäftssignale des Halbleiterunternehmens seien derart schlecht, dass sie für die Aktien schon wieder positiv sein könnten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Denn auf breiter Front deutlich sinkende Erwartungen könnten eine Kaufchance bieten./ag/gl;