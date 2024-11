NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Zahlen von 29 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der schwache Ausblick des Halbleiterherstellers habe zu diesem Schritt geführt, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Schwache Nachfrage der Autohersteller und der Industrie verfinsterten die mittelfristigen Aussichten./mf/mis;