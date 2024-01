FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Quartalszahlen von 54 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Halbleiterkonzerns seien etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognose (EPS) für 2024 um 33 Prozent. Dass die Aktie am Berichtstag letztlich nur mäßig unter Druck geriet, zeuge davon, wieviel Vorsicht in den Papieren schon eingepreist worden sei./edh/tih;