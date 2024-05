NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Resultate seien schlechter als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Auftragseingang sei ungenügend./edh/lew;