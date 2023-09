HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Vorzugsaktien der Sixt SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die Expansionspläne der VW-Tochter Europcar in den USA seien keine ernsthafte Bedrohung für Sixt, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie erwartet für die Bayern eine anhaltend positive Nachrichtenlage./ag/zb;