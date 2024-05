Sixt 77.92 CHF -9.44% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Sixt-Stammaktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 133 auf 94 Euro gesenkt. Mit dem überraschend reduzierten Ergebnisziel für 2024 habe der Autovermieter einen Gang heruntergeschaltet, titelte Analystin Yasmin Steilen in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Zeitpunkt der Gewinnwarnung - nur zwei Wochen nach einem Analystentreffen und der Vorstellung des neuen Finanzchefs Franz Weinberger - habe die Bedenken der Anleger hinsichtlich der künftigen Kapitalmarktkommunikation verstärkt und stelle Weinberger vor große Herausforderungen./edh/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2024 / 06:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



