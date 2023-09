FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt-Stammaktien auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich der Expansionspläne von Europcar in den USA. Bislang ist Europcar hier nur über die Marke Fox Rent A Car vertreten. Die US-Flotte von Sixt sei etwa doppelt so groß, so Kuhn./ag/zb;