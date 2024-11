NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Stammaktien von Sixt nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Autovermieter habe ein erwartungsgemäß solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings hätten die Pullacher ihre Zielspanne für den Gewinn vor Steuern 2024 nach unten hin verengt./edh/tih;