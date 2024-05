NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach gesenkten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Autovermieter verweise vor allem auf gefallene Restwerte seiner Mietwagen, aber auch auf verschlechtere Konjunkturaussichten und Preise, die vor allem in den USA gefallen seien, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihn habe dies überrascht, denn auf einem Analystentag des Unternehmens vor einigen Wochen habe es keine solchen Andeutungen gegeben./tih/la;