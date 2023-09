Sixt 93.99 CHF -9.82% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Sixt von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 140 Euro belassen. Der jüngste Kursrückschlag der Aktien sei überzogen gewesen, begründete Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie sein neues Votum. Trotz ihres Rückschlags seien die Mietwagenpreise in den USA noch immer auf einem guten Niveau. Zudem habe der Konzern weitaus weniger mit dem Problem seiner Refinanzierung zu kämpfen als Wettbewerber. Die Aktie gehört zu den Favoriten des Analysten - er erwartet zudem ein gutes drittes Quartal./tav/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2023 / 00:06 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.