FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic nach Zahlen für das dritte Quartal von 70 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Halbleiterwafern stecke weiterhin zwischen Baum und Borke, schrieb Analyst Robert Sanders in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Im schwierigen Umfeld könnte das Unternehmen das Hochfahren der neuen Fabrik in Singapur auch 2025 über einen längeren Zeitraum verzögern und damit das Geld zusammenhalten und somit das Risiko einer Kapitalerhöhung verringern. Allerdings könnte die Siltronic-Führung sich als nicht so geduldig erweisen und die Produktion auf ein - aus Effizienzsicht - Mindestmaß hochfahren./mis/ag;