NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Quartalszahlen des Wettbewerbers Shin-Etsu auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse zieht nach den Zahlen der Japaner leicht positive Rückschlüsse für die Entwicklung des deutschen Waferherstellers. Die Anpassungen der Wafer-Bestände seien im Gange, wobei die Lieferungen im Vergleich zum Vorquartal stagnierten, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./edh/mis;