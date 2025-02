NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 65,90 auf 69,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe einen ordentlichen Start ins Geschäftsjahr 2024/25 hingelegt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen etwas nach oben und verlagerte den Bewertungshorizont weiter in die Zukunft./edh/gl;