NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 65,90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Herausforderungen, die den Aktien der europäischen Medizintechnik-Unternehmen 2024 ein weiteres unterdurchschnittliches Jahr eingebrockt hätten, dürften im ersten Halbjahr 2025 Bestand haben, schrieb Analyst David Adlington in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Zusätzliche Risiken durch unternehmensspezifische Faktoren sieht er vor allem bei Carl Zeiss Meditec, Elekta und Getinge. Bei Siemens Healthineers sei der Gegenwind durch Antikorruption-Maßnahmen in China indes schon eingepreist. In der zweiten Jahreshälfte könnte es dann für einige Titel besser laufen, insbesondere für die günstig bewerteten Gerresheimer und Smith & Nephew./gl/ag;