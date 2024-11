NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 67,10 Euro belassen. Mit Blick auf die bevorstehenden Zahlen für das vierte Geschäftsquartal liege er beim Umsatz um 1,4 Prozent und beim operativen Ergebnis (Ebit) um 3,7 Prozent über den durchschnittlichen Marktschätzungen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/mis;