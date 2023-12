NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einer Veranstaltung mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Diese stimme unter dem Strich zuversichtlich, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte der Markt erst noch abwarten, on der Hersteller von Medizintechnik die dort getroffene Aussagen auch in die Tat umsetzt./bek/ngu;