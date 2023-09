LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 60,50 auf 60,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Bei dem Hersteller von Gesundheitstechnik bleibe der Schwung wohl intakt, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein starkes Geschäftsjahresende am oberen Ende der Prognosespanne sei wahrscheinlich dank unter anderem dank der Geschäfte mit Bildgebung und der US-Tochter Varian./tih/la;