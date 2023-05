NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals würden überschattet vom schwachen Diagnostik-Bereich und gesenkten Spartenzielen, schrieb Analyst James Vane-Tempest am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Bericht. Hinzu komme eine Abschreibung auf Advanced Therapies./ag/gl;